Avec ce résultat, Mayer cumule 5385 points après six épreuves alors qu'il lui faut obtenir un minimum de 8350 points pour valider son billet pour Tokyo. Il reste encore quatre disciplines à disputer samedi dans ce décathlon (disque, perche, javelot, 1500 m). Mais il est en position idéale pour atteindre son but et se qualifier pour les Jeux. Vendredi, il avait déjà effectué la moitié du chemin en virant en tête, à l'issue des cinq premières épreuves.