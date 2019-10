La sanction est tombée. L'Américain Alberto Salazar, entraîneur controversé du Britannique Mo Farah jusqu'en 2017 et d'athlètes engagés aux Mondiaux de Doha (Qatar), a été suspendu quatre ans pour "incitation" au dopage, a annoncé mardi l'Agence antidopage américaine (Usada). Salazar, âgé de 61 ans, est le maître à penser de l'Oregon Project, un groupe d'entraînement de très haut niveau basé dans le nord-ouest des Etats-Unis et financé par l'équipementier Nike, qui cumule les succès depuis plusieurs années en fond et demi-fond.

La superstar britannique Mo Farah, quadruple champion olympique et sextuple champion du monde (5.000 et 10.000 m), a notamment fait partie du groupe jusqu'en 2017, avec notamment l'Américain Galen Rupp (double médaillé olympique). Plusieurs athlètes entraînés par Salazar sont présents aux Mondiaux de Doha : la Néerlandaise Sifan Hassan a remporté le 10.000 m samedi et espère doubler avec le 1.500 m, les Américains Clayton Murphy (médaillé de bronze olympique en 2016) et Donovan Brazier sont qualifiés pour la finale du 800 m mardi.

Alberto Salazar est suspendu pour "organisation et incitation à une conduite dopante interdite", a indiqué Usada dans un communiqué. L'entraîneur, ancien marathonien à succès et controversé depuis plusieurs décennies pour sa faculté à jouer avec les limites du règlement, a nié toute implication dans le dopage et annoncé dans un communiqué qu'il ferait appel.