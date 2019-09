La drôle de mésaventure de Kevin Mayer lors d'un contrôle antidopage

Le Buzz

Très investi dans la lutte antidopage, Kevin Mayer veut mettre en avant un sport "propre". Et le recordman du monde du décathlon n'a jamais caché sa volonté d'être le plus transparent possible. D'abord en intégrant le programme Quartz, qui permet de rendre public son suivi médical, et maintenant, en publiant sur Instagram une drôle de mésaventure qu'il a subi.

Celui qui s'entraîne à Montpellier, a expliqué avoir été victime d'une indigestion dans la nuit de mardi à mercredi. Mauvais timing puisqu'il a dû se soustraire, au petit matin, à un contrôle antidopage inopiné dont il se serait bien passé. Au bord du malaise, il a malgré tout joué le jeu :