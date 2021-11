Coup double pour le Kénya. Ce dimanche, Albert Korir a remporté le 50e marathon de New York alors que dans l'épreuve féminine, c'est sa compatriote Peres Jepchirchir, médaillée d'or aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, qui s'est imposée. Korir l'a emporté en 2h08'22", après avoir fini deuxième de la précédente édition en 2019, celle de l'an passé ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Il a devancé le Marocain El Arraby et l'Italien Eyob Faniel, 3e. En quête d'une victoire, voire du record du monde de la distance, pour sa toute première participation dans la Grosse Pomme, l'Ethiopien Kenenisa Bekele est lui passé à côté de sa course.

Jepchirchir est bien la patronne : revivez son arrivée victorieuse au marathon de New-York

Peres Jepchirchir a bouclé l'épreuve en 2h22'39". Agée de 28 ans, elle a devancé de cinq secondes sa compatriote Viola Cheptoo et l'Ethiopienne Ababel Yeshaneh, 3e. Jepchirchir succède au palmarès à une autre Kényane, Joyciline Jepkosgei, qui s'était imposée en 2019. Elle est la première médaillée d'or olympique en titre à remporter la prestigieuse épreuve new-yorkaise, qui célèbre cette année sa 50e édition.

