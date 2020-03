La pandémie de coronavirus continue à chambouler le calendrier des évènements sportifs. Cette fois-ci, c'est le marathon de Londres qui en fait les frais. La 40e édition de la course, qui devait se tenir le 26 avril, a été reportée au 4 octobre, ont annoncé les organisateurs vendredi. Ce report intervient le même jour que l'annonce de la suspension des matches de football de Premier League jusqu'au 3 avril inclus, afin de limiter la propagation du Covid-19.

"Le monde traverse une crise sans précédent, aux prises avec une pandémie mondiale de Covid-19 et la santé publique doit être la priorité de tous", a déclaré le directeur de la course, Hugh Brasher, dans un communiqué. Plus tôt vendredi, le marathon de Boston avait été reporté du 20 avril au 14 septembre. Celui de Paris avait déjà été repoussé au 18 octobre.