C'est un léger coup d'arrêt pour Armand Duplantis, qui s'est stoppé prématurément après avoir franchi 5,86 m lors de la réunion en salle de Liévin. Le Suédois, en tête des bilans mondiaux avec 6,03 m, a dû se contenter de deux sauts : il a passé 5,60 m et 5,86 m à chaque fois à sa première tentative, mais le détenteur du record du monde (6,18 m) a fait, après son deuxième saut, signe en grimaçant qu'il arrêtait son concours et a vite remis son survêtement.

Duplantis en veut plus : "Je n'ai pas le record du meeting, je pense revenir l'année prochaine"

Le Français Renaud Lavillenie, de retour à plus de 6 m cette saison (6,02 m), a échoué trois fois à 5,92 m et a dû se contenter de 5,80 m, synonyme de troisième place. C'est l'Américain Christopher Nilsen qui a pris la deuxième place, avec 5,86 m, comme Duplantis, mais avec un échec plus tôt dans le concours.