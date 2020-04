Ligue de diamant : Les meetings d'Eugene et Paris, prévus en juin, reportés

Les deux meetings de la Ligue de diamant prévus à Eugene (Etats-Unis, le 7 juin) et à Paris (13 juin) ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Les meetings de la Ligue de diamant, prévus à Eugene (Etats-Unis, le 7 juin) et à Paris (13 juin), ont été reportés en raison du coronavirus. Ces deux reports s'ajoutent à ceux des six premières étapes de la Ligue de diamant, le circuit majeur de l'athlétisme mondial dont le coup d'envoi devait être donné le 17 avril à Doha (Qatar). En ce qui concerne le meeting d'Oslo, programmé le 11 juin, les organisateurs de la Ligue de diamant ont précisé dans leur communiqué qu'"une compétition alternative d'athlétisme" se déroulerait à la date prévue "selon la réglementation norvégienne sur les coronavirus", sans plus précisions.

De nouvelles dates pour les meetings reportés "seront annoncées (...) dès que la situation mondiale extraordinaire rendra possible un plan fiable", a précisé la Ligue de diamant. Parmi les réunions déjà décalées, seule celle de Shanghai (Chine) a été casée à une nouvelle date, le 13 août. Le début formel de la Ligue de diamant est donc repoussé au 4 juillet à Londres.

