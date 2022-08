Noah Lyles, champion du monde du 200 m le mois dernier avec la 4e performance de tous les temps (19''31), pense pouvoir "courir encore plus vite" vendredi à Lausanne, de quoi menacer le record du monde de la légende Usain Bolt (19''19 en 2009). "Je prépare chaque course pour me mettre en condition de battre le record du monde, avec la même concentration. Je n'imagine pas me présenter à un départ sans vouloir donner le meilleur de moi-même", a déclaré l'Américain de 25 ans en conférence de presse avant le meeting de Ligue de diamant.

Ad

"Je suis super impatient pour demain (vendredi). Je rafraichis mon application météo sans arrêt. Si les conditions sont bonnes, avec le vent de mon côté, je pense pouvoir battre mon record personnel", a-t-il lancé. Noah Lyles a établi son record personnel aux Mondiaux de Eugene le mois dernier en conquérant un deuxième titre mondial du 200 m en 19'' 31, à seulement 12 centièmes de seconde du record du monde d'Usain Bolt.

Athlétisme Touché au dos, Zhoya manquera Lausanne IL Y A 3 HEURES

Depuis, Noah Lyles a réussi une nouvelle course de très haut niveau à Monaco le 10 août (19''46, 9e performance de tous les temps), avant d'assister pendant trois jours aux Championnats d'Europe de Munich la semaine dernière, où il a pu encourager plusieurs de ses coéquipiers du groupe floridien de l'entraîneur Lance Brauman. En difficulté en 2021 avec des Jeux olympiques décevants et des bas au niveau de sa santé mentale, Noah Lyles voit 2022 comme "la meilleure année de [sa] vie".

Je vois à l'entrainement des indices qui me disent que je pourrais courir encore plus vite cette année

"Je n'avais pas pu surfer sur mon titre de 2019 à cause du Covid-19 qui avait perturbé la saison 2020, donc cette année je vois ces meetings comme une sorte de tour d'honneur après mon titre et j'en suis heureux, je suis content de venir sur certaines de mes pistes favorites et voir ce que donne le chrono, a-t-il expliqué. Je vois à l'entrainement des indices qui me disent que je pourrais courir encore plus vite cette année. On va bien voir si je suis capable de tout exploser sur une de ces courses."

En 2019, Noah Lyles avait réussi une course magnifique à Lausanne, avec une victoire en 19''50. "C'est une piste ancienne mais très rapide avec un virage serré, plutôt ovale, pas simple, a-t-il détaillé. L'important ici est de réussir la transition avec la ligne droite, ce qui nécessite certains ajustements. Mais je suis ici depuis mercredi dernier, j'ai eu le temps de m'y préparer avec de nombreux entrainements."

Athlétisme Jacobs et Warholm vont manquer le meeting de Zurich HIER À 10:51