Mission accomplie pour Eliud Kipchoge: le Kényan, détenteur du record du monde du marathon et champion olympique en titre, s'est rassuré pour les Jeux olympiques de Tokyo en remportant dimanche une épreuve organisée spécialement pour lui sur les pistes d'un aéroport aux Pays-Bas.

Après Hambourg, Rotterdam, Chicago, Londres et Berlin, Kipchoge a épinglé à son tableau de chasse le NN Mission marathon. Organisé en dernière minute à Enschede, au lieu d'Hambourg comme prévu initialement, par NN Mission, la société de son agent néerlandais Jos Hermens, ce marathon n'a pas le prestige des autres courses remportées par Kipchoge, mais il pourrait être capital dans la carrière du phénomène kényan.

Eilud Kipchoge, lors de son marathon sous les 2h, non homologué comme record officiel Crédit: Getty Images

Jamais inquiété et objectif JO

Kipchoge, premier homme à passer sous le seuil des deux heures en 2019 dans une course non-officielle, restait en effet sur une déroute au marathon de Londres en octobre 2020 où il avait terminé huitième, loin de l'Éthiopien Shura Kitata. Cette fois, il n'a jamais été inquiété ni n'a douté, tant le plateau était, il est vrai, taillé sur mesure pour lui. Sur le circuit de huit kilomètres, à parcourir cinq fois, monotone, malgré la présence incongrue en arrière plan de gros porteurs, sans public et exposé aux vents, Kipchoge a pris le large à partir du km 30 et s'est imposé en 2h04'30, son 9e meilleur chrono sur 42,195 km.

S'il est resté loin de son record du monde (2h01'39) établi en 2018 à Berlin, le champion du monde 2003 du 5000 m s'est offert la meilleure performance mondiale de l'année sur sa distance de prédilection. Il a surtout chassé le mauvais souvenir de Londres et collecté des informations précieuses alors que le calendrier est famélique en raison de la pandémie de coronavirus. "J'ai atteint mon objectif (...) Il y avait un peu de vent, mais au final, la course s'est déroulée parfaitement, c'était un vrai test en vue de Tokyo", a-t-il analysé.

"C'est bien d'avoir pu courir un marathon à quelques mois de Tokyo pour tester ma condition physique (...) Je vais pouvoir repartir m'entraîner au Kénya", a ajouté Kipchoge qui a relégué son dauphin et compatriote Jonathan Korir à plus de deux minutes (2h06'40). Prochain rendez-vous ? Le 8 août, pour le marathon des JO de Tokyo qui aura lieu à Sapporo, dans le nord du Japon, pour éviter la chaleur estivale de la capitale japonaise.

