Armand Duplantis est toujours sur son nuage. Il est juste un peu plus bas. Onze jours après avoir effacé le record du monde de Renaud Lavillenie, et quatre après avoir battu sa propre marque pour franchir 6,18m, le Suédois n'a pu améliorer sa performance une troisième fois de suite, ce mercredi, à Liévin, après avoir tenté de passer 6,19m.

Mondo s'est tout de même adjugé le concours avec une marge impressionnante. Le prodige, âgé de 20 ans, a réussi un concours parfait en passant 5,60m, 5,80m, 5,90m et 6,07m à chaque fois à sa première tentative. Le champion du monde Sam Kendricks, son plus proche poursuivant, a décidé de jeter l'éponge après avoir manqué un essai à 5,95m et s'est contenté d'un bond à 5,90m.