Il y avait McLaughlin et le reste du monde mardi lors du meeting de Marseille. Dans une course sans rivale à sa mesure, l'Américaine, qui détient depuis 2018 le record du monde juniors du 400 m haies (52"75), a largement devancé la Jamaïcaine Nikita Tracey (55"53) et l'Italienne Ayomide Folorunso (55"56) avec à la clé un chrono exceptionnel (53"72).

La meilleure performance mondiale de l'année est détenue par la championne olympique américaine Dalilah Muhammad en 53"61.