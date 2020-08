ATHLETISME - Wayde van Niekerk, le recordman du monde du 400 m, n'effectuera pas sa rentrée européenne en Italie au meeting de Trieste samedi. Il a été testé positif au coronavirus, selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Il n'a plus couru en Europe depuis 2017. Wayde van Niekerk ne va pas mettre fin à cette triste période ce samedi. Alors qu'il devait renouer avec la compétition sur le vieux continent au meeting de Trieste en Italie, le Sud-Africain a été testé positif au coronavirus, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Ce qui l'empêche évidemment de prendre part aux courses du jour.

Le recordman du monde du 400 m était inscrit sur deux courses samedi : au 100 m (19h25) et au 400 m (20 heures). Son manager Peet van Zyl a réagi dans les colonnes de la Gazzetta : "Je ne sais pas comment c'est possible. Wayde s'est entraîné toute la semaine et n'a jamais eu aucun symptôme, même pas après avoir été testé positif. Il n'a pas eu de fièvre".

