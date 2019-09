Et maintenant, le 200 : Lyles ne laisse rien à la concurrence

Le retour des doudounes à cause de la température frisquette (environ 18 degrés Celsius annoncés), un petit vent traître qui rafraîchit encore l'atmosphère, et même une averse malvenue en plein 200 m... L'automne était déjà de retour à Bruxelles au stade Roi Baudouin vendredi. Dans un inversement pas très naturel des saisons, l'été fera son come-back pour les athlètes dans trois semaines aux Championnats du monde disputés à Doha (27 septembre - 6 octobre), où le stade sera climatisé pour contrer la chaleur du Qatar (plus de 40 degrés ces jours-ci).

Les sprinteurs ont malgré tout assuré le spectacle sur 200 m, notamment l'ultra favori Noah Lyles vainqueur en 19"74 (vent +0,8 m/s). "J'étais dans les starting-blocks, et dès que le coup de feu a retenti il s'est mis à pleuvoir. En plus je n'étais pas très bien, j'ai filé aux toilettes après la course. C'est la première fois que ça m'arrive", a-t-il raconté en conférence de presse.

Grand favori à Doha

Le jeune américain (22 ans), devenu le quatrième meilleur performeur de tous les temps sur la distance le 5 juillet à Lausanne (19"50), signe une quinzième victoire en seize courses sur le demi-tour de piste depuis trois saisons, et sa troisième victoire consécutive en finale de la ligue majeure de l'athlétisme sur 200 m. Le seul coureur à l'avoir battu cette année, son compatriote Michael Norman (19"70 le 6 juin à Rome), a privilégié le 400 m à Bruxelles (vainqueur en 44"26), comme il le fera aux Mondiaux. Le souriant Lyles se dirige ainsi en grand favori vers les Mondiaux, qui seront son premier championnat majeur, où il ne disputera que le 200 m en individuel.

Pas de 100 m donc malgré sa victoire la semaine dernière à Zürich en 9"98 en finale de la Ligue de diamant déjà (les finales sont réparties entre les meetings de Zürich et de Bruxelles pour la dernière fois cette année). Au passage Lyles vient d'empocher plus de 90 000 euros en une semaine (une victoire en finale de Ligue de diamant rapporte 45 000 euros environ).

" Je vais fermer ma bouche "

Aux Mondiaux, il retrouvera sur sa route celui qui était au coeur de l'attention ces derniers jours, son compatriote Christian Coleman (23 ans). Le vice-champion du monde du 100 m était menacé d'une suspension pour trois manquements à ses obligations de localisation antidopage. Mais une erreur de l'Agence antidopage américaine (Usada) sur la date d'enregistrement de son premier manquement a conduit lundi à l'abandon des charges qui pesaient sur Coleman, qui doublera 100 et 200 m aux Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre).

Interrogé jeudi sur la présence de Coleman aux Mondiaux, Lyles s'était déclaré "content de le voir capable de courir à nouveau", sans grand enthousiasme, avant de conclure: "la décision est prise, peu importe ce que j'en pense".

Vendredi, deux autres coureurs ont couru en moins de 20 secondes sur 200 m malgré les conditions et signé leur meilleur temps de la saison: le champion du monde en titre turc Ramil Guliyev (19.86), et le vice-champion olympique Canadien Andre de Grasse (19.87), de retour après deux saisons difficiles. "C'est bon signe pour Doha, je me rapproche de mon record personnel, avec de meilleures conditions ça peut aller vite", s'est réjoui le Canadien en zone mixte. Andre de Grasse a ensuite été interrogé sur le cas de Christian Coleman : "peu importe ce que je dis. J'ai une opinion bien sûr mais ça ne dépend pas de moi. Je vais fermer ma bouche mais bon..."