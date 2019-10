La Française Solène Ndama, médaillée de bronze du pentathlon à l'Euro en salle, est 9e de l'heptathlon à la fin de la première journée (quatre épreuves sur sept) mercredi aux Mondiaux de Doha (Qatar). Ndama (21 ans) a d'abord été la 2e plus rapide sur 100 m haies (12"90), sa spécialité, avant de sauter 1,71m à la hauteur, de lancer le poids à 13,68m et de courir le 200m en 24"34.

Ndama n'a pas réussi à se surpasser (aucun record amélioré), sans manquer totalement une épreuve, mais reste donc loin du podium (3728 points contre 3855 points pour l'Américaine Kendell Williams, 3e).

Grosse bataille en tête

En haut du classement la lutte est féroce entre la Britannique Katarina Johnson-Thompson, en état de grâce (records sur 100m haies et au poids), et la championne du monde en titre et championne olympique belge Nafissatou Thiam. Johnson-Thompson totalise 4138 points et devance Thiam de 96 points, et l'Américaine Kendell Williams de 283 points.