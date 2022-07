Un second forfait qui fait mal aux USA. L'Américain Fred Kerley, tout frais champion du monde du 100m, souffre d'une "légère blessure à un quadriceps" et ne participera pas au relais 4x100m aux Mondiaux d'athlétisme à Eugene (Oregon), a indiqué l'équipe américaine jeudi. "Fred a subi une légère blessure à un quadriceps pendant sa demi-finale du 200m mercredi. Il ne pourra pas courir le relais 4x100m plus tard dans la semaine", a confirmé à l'AFP une représentante de Team USA rapportant des propos de l'agent de Kerley.

Après son élimination en demi-finales du 200m la veille, le sprinteur américain de 27 ans avait seulement évoqué "une crampe". "J'ai ressenti une crampe, ça arrive, ça fait partie du jeu. C'est juste une crampe donc ça va, ça ira pour la prochaine course", avait-il alors rassuré. Kerley a mené un triplé américain plus vu depuis 1991 sur le podium mondial du 100m dimanche, en s'imposant en 9"86 devant Marvin Bracy et Trayvon Bromell. Le 4x100 m hommes est programmé samedi (séries) et dimanche (finale).

