Perche : Lavillenie lance sa saison en plein air avec 5,92 m

C'est ce qu'on appelle envoyer un message. Le recordman du monde du saut à la perche (6,16 m) Renaud Lavillenie a frappé fort pour son premier meeting en plein air de l'année en franchissant 5,92 m, samedi à Austin (Texas). Lavillenie a remporté le concours de perche des Texas Relays en franchissant toutes ses barres à la première tentative.

Il a fait ensuite placer la barre à 6,02 m, mais a échoué de peu, notamment lors de sa deuxième tentative. Avec 5,92 m dès sa première sortie en plein air, le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2016 a réussi à 31 ans la meilleure entrée en matière estivale de sa carrière.

Lavillenie, devenu début mars champion du monde en salle pour la troisième fois, a devancé le Canadien Shawn Barber (2e) et le Suédois Armand Duplantis (3e) qui ont eux aussi franchi 5,92 m, mais avec plus de tentatives pour en arriver là. Duplantis, 18 ans, a amélioré de deux centimètres son record du monde des moins de 20 ans établi un an auparavant sur ce même sautoir.