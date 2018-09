Records sur 100m et à la longueur : Mayer est parti comme une bombe au Décastar

100 mètres : 10"55

A Berlin, le mois dernier, lors des Championnats d'Europe, Kevin Mayer avait déjà battu son record personnel en 10"64. Le Français a fait mieux et même beaucoup mieux samedi matin à Talence, en établissant sa nouvelle marquer de référence en 10"55. Un chrono qui lui rapporte d'entrée 963 points et le place sur des bases élevées, avec 60 points d'avance sur son record de France des Jeux de Rio en 2016.

Longueur : 7,80m

Le spectre berlinois planait sur la Gironde avant cette épreuve. Personne, et surtout pas Kevin Mayer, n'avait oublié le zéro pointé des Championnats d'Europe : trois essais mordus qui avaient ruiné ses chances de médaille et de record. Cette fois, Mayer a "assuré" dès son premier bond, avec une performance plus que respectable (7,55m). Son deuxième essai a marqué une nouvelle frustration. Le champion du monde 2017 l'a mordu d'un rien, alors qu'il semblait au-delà proche des huit mètres.

Mais à sa dernière tentative lui a permis de pulvériser son record personnel, vieux de quatre ans (7,55m) avec 7,80m. Il engrange ainsi 1010 points ce qui lui donne un total de 1973 points. Le voilà sur les bases non seulement de son record de France, mais aussi des 9000 points et potentiellement du record du monde d'Ashton Eaton, mais il ne veut surtout pas y penser. "Je sais que vous allez me parler de record du monde, mais je veux juste me faire plaisir sur chaque épreuve, a-t-il tempéré au micro de RMC Sport. J'ai des sensations incroyables, je les avais déjà aux Europe, mais là, j'arrive à les exprimer. Je fais mon petit bout de chemin." Et il le fait bien pour le moment.