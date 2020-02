La championne de France du saut à la perche Ninon Guillon-Romarin a réussi la meilleure performance de son hiver lundi à Eaubonne lors du meeting en salle féminin du Val d'Oise avec un saut à 4,66 m. Ninon Guillon-Romarin, dixième des derniers championnats du monde à Doha (Qatar) en octobre, s'est imposée devant la Bélarusse Iryna Zhuk (4,56 m). Solène Ndama a elle terminé deuxième du 60 m haies en 8'09, sa meilleure performance de la saison, derrière l'Américaine Evonne Britton (8'06).

La médaillée de bronze du pentathlon à l'Euro en salle de Glasgow l'an dernier ne disputera plus de compétition cet hiver et débutera dans deux semaines sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. "Je suis satisfaite de cette soirée, j'étais venue chercher des repères", a indiqué Ndama. La Bordelaise ne sait pas encore si elle souhaite privilégier le 100 m haies ou l'heptathlon pour son été, après avoir disputé les deux de front la saison passée, finissant sur une mauvaise note aux Mondiaux de Doha. "Pour l'instant je prends un tout petit peu plus de plaisir sur les haies, ça fait deux ans que je galère un peu l'été (sur les épreuves combinées). Je voudrais kiffer mon été!".