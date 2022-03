Avec Armand Duplantis, le saut à la perche est-il en passe d'accomplir un bond de géant ? Il avait fallu cinq ans pour voir le record du monde passer de 5,70m (l'Américain Dave Roberts en 1976) à 5,80 m (Thierry Vigneron en 1981). Il n'en avait fallu que trois de plus pour atteindre les 5,90 m, via Sergueï Bubka (juillet 1984), avant que le Tsar n'écrive une page de légende douze mois plus tard en devenant le premier homme à 6 mètres, à Paris, à l'été 1985. Pendant trois décennies, le record a été accolé au nom de Bubka, qui allait atteindre les 6,10m en 1991.

Alors que quinze années seulement avaient été nécessaires pour avancer de dix centimètres en dix centimètres de 5,70 m à 6 mètres, trois décennies supplémentaires se sont écoulées avant qu'Armand Duplantis ne valide la barrière symbolique suivante. Dimanche, à Belgrade, le révolutionnaire suédois a franchi 6,20 m à son troisième et dernier essai pour signer son quatrième record du monde. Il s'en était emparé le 8 février 2020 avec un saut à 6,17 m. Au rythme qui est le sien, et compte tenu de son jeune âge (22 ans), il est légitime de se demander jusqu'où il est capable d'aller.

Interrogé à ce sujet voilà quelques mois, Sergueï Bubka avait estimé que la marge de progression restait importante. "Avec la technique appropriée, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas sauter 6,30 m, 6,40 m ou 6,50 m", avait-il dit. Le champion olympique de Séoul ne parlait pas spécialement de Duplantis, mais son lointain successeur est à coup sûr celui qui, à court terme, peut amener la discipline dans une autre dimension. Bubka avait fait avancer le record du monde de près de trente centièmes en une grosse décennie. Duplantis a pris le pouvoir en 2020. En 2030, s'il ne connaît pas de soucis physiques majeurs entravant sa progression, où portera-t-il la marque de référence ?

La routine des 6 mètres

Dimanche, après son nouveau coup de semonce, l'intéressé a en tout cas clairement laissé entendre qu'il ne se fixait pas de limites et que rien ne pourrait entraver sa soif de victoires et de records. "Je veux repousser les barrières, a-t-il assuré à Belgrade après avoir conquis son premier titre de champion du monde, en salle. J'ai une bonne idée de ce dont j'ai besoin pour rester au sommet. Je veux être un gars qui saute haut dans les grandes compétitions. J'ai maintenant sauté suffisamment à plus de 6 m pour savoir qu'il est possible de battre des records n'importe quand."

Suffisamment, oui. Pour lui, la barre des 6 mètres est presque devenue une routine. En cumulant les performances en indoor ou en extérieur, il y a eu 152 sauts à au moins 6 mètres dans l'histoire de la perche. C'était dimanche la 31e fois (15 en outdoor, 16 en salle) que le prodige nordique y parvenait. Soit, à lui seul, 20% du total. Un sur cinq. Alors qu'il n'a que 22 ans. Délirant.

Sans surprise, seul Bubka (qui d'autre ?) a sauté davantage que lui à 6 mètres. L'Ukrainien l'avait accompli 56 fois durant sa carrière. Sauf blessure, Duplantis a toutes les chances de dépasser ce total. Il tourne environ à huit sauts à 6 mètres par an depuis son tout premier, à l'été 2018. Et encore, la pandémie du Covid-19 a sans aucun doute freiné son rythme au cours des deux dernières années.

Concernant le record du monde, il est possible que "Mondo" ait brisé en ce mois de mars une barrière tout sauf symbolique mais problématique pour lui. Non pas dimanche avec ses 6,20 m, mais deux semaines plus tôt, au même endroit, à Belgrade, lorsqu'il avait effacé 6,19 m. Une marque sur laquelle il butait systématiquement depuis le mois de février 2020, lorsqu'il était devenu recordman du monde avec 6,17 m avant d'atteindre 6,18 m une semaine plus tard. Pourquoi coincer de la sorte un centimètre plus haut alors que, pour passer de 6,19 à 6,20, il ne lui aura fallu que deux semaines ?

Il y a encore beaucoup de barrières à faire tomber, pour aller dans les 6,20 m et au-dessus

Armand Duplantis n'a pas de raison rationnelle, si ce n'est, encore une fois, les coupures plus ou moins longues imposées par les aléas du Covid. Mais ce record-là l'a visiblement libéré, comme il l'avait confié le 7 mars dernier après son saut à 6,19 m : "J'ai dû tenter cette barre au moins 50 fois. Ça a été long à venir. Jamais une hauteur ne m'avait donné autant de mal de toute ma vie. Et ça commence à faire longtemps que je saute."

"C'était très important pour lui, avait évoqué sa compatriote Kasja Bergqvist, recordwoman du monde en salle à la hauteur sur la chaîne suédoise SVT Sport. Il avait déjà battu beaucoup de records, mais il a dû se battre pour en finir avec ces 6,19 m. Je crois qu'on verra beaucoup d'autres records de sa part." Le cap des 6,20 m aura en effet constitué une contrariété bien moindre.

Et maintenant ? En revenant à Belgrade ce week-end, Duplantis avait annoncé la couleur avant les Championnats du monde. "Je pense que je peux sauter encore beaucoup plus haut, avait-il garanti. Je sens que ce n'est qu'un début. Il y a encore beaucoup de barrières à faire tomber, pour aller dans les 6,20 m et au-dessus." Homme de records, le Suédois veut aussi être celui de tous les titres. Si le record du monde est l'histoire la plus clinquante de ce dimanche, il lui a aussi valu sa première consécration mondiale. Il ne lui reste plus qu'à en faire de même en plein air et il aura alors absolument tout gagné. La révolution Duplantis ravage tout sur son passage.

