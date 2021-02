On se doutait que cela arriverait. C'est fait. KC Lightfoot a porté samedi soir le record du monde universitaire à une hauteur mythique. Celle des six mètres. L'athlète américain de 21 ans a écrasé un concours organisé par l'université de Baylor à Lubbock, au Texas. Il a franchi la fameuse barre des 6 mètres à son troisième essai, loin devant Zach McWhorter, 2e avec 5,62 m.

Pourquoi sa performance avait un petit goût d'inéluctable (à défaut de l'être littéralement) ? Parce qu'en trois concours cette saison, Lightfoot avait signé des envols à 5,94 m, 5,90 m et 5,95 m. Pas de quoi altérer la joie de devenir le vingt-cinquième homme de l'hisoire à culminer si haut. "Il n'y a vraiment rien de plus à dire que : 'c'est magique', a-t-il réagi auprès de l'organisation. J'ai travaillé toute ma vie pour cette barre. Enfin la franchir me soulage énormément."