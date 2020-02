Jamais deux sans trois ? Le Suédois Armand Duplantis a estimé vendredi que le "All star perche", compétition organisée dimanche à Clermont-Ferrand par Renaud Lavillenie, serait le "bon endroit" pour établir un nouveau record du monde. "On ne peut jamais savoir quand on va battre un record du monde, c'est le sport mais je pense que ce serait le bon endroit pour le faire", a déclaré vendredi, lors d'une conférence de presse, l'athlète qui a déjà battu le record mondial à deux reprises en février.

"Je ne peux pas deviner ce qui va se passer mais j'ai vraiment de très bons souvenirs ici à Clermont", où "toutes les performances sont toujours spectaculaires grâce aux talents, grâce au lieu, grâce à Renaud, et je suis très excité d'y participer", a-t-il ajouté. Le "All Star perche" est une compétition organisée sur ses terres par le champion olympique Renaud Lavillenie en présence de grands noms : Sam Kendricks, Cole Walsh ou l'Américaine Sandi Morris cette année.

Vidéo - Et pourtant, il n'a pas manqué grand-chose à Duplantis pour passer 6,19m 03:42

" Je ne ressens pas la pression "

Armand Duplantis a effacé le record du monde détenu par Renaud Lavillenie après avoir franchi 6,17 m à Torun (Pologne) le 8 février, puis 6,18 m une semaine plus tard à Glasgow. "Mondo", 20 ans, suscite désormais de grosses attentes. "Je ne ressens pas la pression, je sais qu'elle est là, que les gens attendent des choses de moi maintenant, mais je reste confiant", a-t-il expliqué, assurant se sentir "en bonne forme".

Armand Duplantis a tenté de franchir 6,19m au Meeting de Liévin, le 19 février 2020Getty Images

"J'ai été dans cette position-là il y a six ans, où à chaque compétition on répétait la même chose "record du monde, record du monde". Si un record du monde tombe tous les week-ends, il perd sa crédibilité, a estimé de son côté Renaud Lavillenie. Il a déjà fait quelque chose d'exceptionnel en le battant deux fois, évidemment qu'on espère tous qu'il puisse le battre une troisième fois. Après, Il ne m'a rien pris personnellement."

L'impatience de Renaud Lavillenie

"Mon objectif, c'est d'avancer compétition après compétition, pour être capable de sauter ici devant mon public, ça fait plaisir de pouvoir revenir, je suis impatient de pouvoir re-sauter et je ne peux pas rêver mieux comme plateau", a conclu le Français.