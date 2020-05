La championne du monde de saut en longueur, l'Allemande Malaika Mihambo, va s'entraîner aux Etats-Unis avec la légende de l'athlétisme Carl Lewis et l'ancien sprinteur Leroy Burrell, a-t-elle révélé dans un entretien publié par Bild dimanche.

Mihambo veut apprendre des plus grands. L'athlète de 26 ans, sacrée aux Mondiaux de Doha en octobre dernier en portant son record personnel à 7,30 m, prévoit de quitter l'Allemagne en août - si les restrictions de voyage dues au Covid-19 le permettent - pour s'installer à Houston. Elle sera entraînée au Texas par Carl Lewis, 58 ans, neuf fois champion olympique en sprint et saut en longueur entre 1984 et 1996, et par Leroy Burrell, 53 ans, ancien vice-champion du monde du 100 m et titré en relais 4x100 m avec Lewis aux JO de Barcelone en 1992.

"Carl Lewis et Leroy Burrell, qui sera mon entraîneur de sprint, ont été parmi les meilleurs du monde pendant des années. (...) Je peux apprendre beaucoup d'eux, c'est irremplaçable", explique Mihambo. Lewis lui a dit qu'il était convaincu de son potentiel, confie la championne. "Quand le meilleur sauteur en longueur du monde dit quelque chose comme ça, c'est un beau signe et cela vous encourage", se réjouit-elle.

