Shelly-Ann Fraser-Pryce est déjà en pleine forme. Pour sa course de reprise cette année sur 100 m, la Jamaïcaine a tout simplement réalisé la meilleure performance de la saison en s'imposant samedi avec un temps de 10"67. La sprinteuse de 35 ans a survolé la course et n'est pas passée loin de battre son record personnel, établi en août dernier lors du meeting de Lausanne (10"60).

Si le public kényan a pu s'enflammer sur la performance de Fraser-Pryce, il a en revanche appris avec déception le forfait de Marcell Jacobs. Attendu comme l'une des attractions à Nairobi, le sprinter italien, champion olympique du 100 m l'an dernier à Tokyo, a dû déclarer forfait. La Fédération italienne a expliqué que Jacobs avait pris cette décision "en raison de problèmes intestinaux survenus hier (vendredi) au Kenya."

Jacobs, 27 ans, devait disputer à Nairobi son premier 100 m depuis sa médaille d'or au Japon. Sa reprise est désormais attendue à Savone, le 18 mai prochain, où l'Italien doit s'aligner sur le 200 m avant de participer au meeting d'Eugene 10 jours plus tard, sur la piste où se dérouleront les championnats du monde en juillet prochain.

