Fraser-Pryce reste la patronne du 100 mètres. Quadruple championne du monde et double championne olympique sur la distance (2008 et 2012), la sprinteuse jamaïquaine a survolé les sélections olympiques en remportant sa course en 10"71. Derrière elle, sur la piste de Kingston, Shericka Jakson (10"82) et la championne olympique en titre Elaine Thompson (10"84) ont complété le podium féminin.

Fraser-Pryce broie la concurrence sur 100 m 05/07/2019

Dans la finale du 100 mètres masculin, la surprise est venue de Tyquendo Tracey qui l'a emporté avec 10"00, devant Yohan Blake (10"01) et Oblique Seville (10"04).

