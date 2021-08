La Française Alexandra Tavernier s'est qualifiée dimanche pour la finale du marteau des Jeux Olympiques de Tokyo. Et sous une chaleur de plomb (31°, 93% d'humidité) malgré un concours débuté à 9h10 du matin, la vice-championne d'Europe a eu la bonne idée de ne pas s'éterniser dans le stade olympique, validant son ticket dès sa deuxième tentative avec un jet à 73,51 m. Le résultat est donc là. Mais pour le plaisir, il faudra repasser.

Plus vite on a fini, mieux c'est

"Il fait chaud, c'est une horreur, a déclaré la détentrice du record de France (75,38 m). On n'a jamais vu ça. Plus vite on a fini, mieux c'est. Prendre un coup de chaud, c'est deux jours de récupération derrière(...) Là, je vais me mettre au frais dans un bain froid et je penserai à la finale après. J'ai vraiment pris un coup de chaud et je ne me sens pas très bien". Des propos préoccupants qui font notamment écho à ceux de plusieurs tennismen durant cette quinzaine olympique. "Si je meurs, qui sera responsable ?", avait ainsi provoqué Daniil Medvedev.

Mais il n'y a pas que la chaleur qui a irrité Tavernier, pas vraiment satisfaite de ce qu'elle a produit au stade olympique. "Techniquement, ce n'était pas bien apparemment, mon coach m'a dit qu'il allait me mettre une fessée si ça continuait comme ça. Il y a de la marge et c'est pour ça que c'est hyper prometteur. Faire 73,51 m comme ça, c'est l'escroquerie, c'est vraiment pas beau. Il y avait un peu de stress". Du stress qu'il faudra gérer en finale, mardi.

