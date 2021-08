La consécration, enfin ! Andre de Grasse a conquis son premier grand titre sur la scène internationale et s'octroyant la médaille d'or olympique lors du 200 mètres, mercredi dans le stade olympique national de Tokyo. Situé au couloir n°6, le Canadien, dossard n°1425, a couru vers la gloire en 19"62, battant finalement les Américains Kenneth Bednarek et Noah Lyles, chronométrés respectivement en 19"68 et 19"74.

