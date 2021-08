Hallucinant. Et franchement incroyable. L'Italie succède à la Jamaïque au palmarès du relais 4x100 m ! Oui, vous avez bien lu. Personne n'aurait parié sur une telle prouesse il y a encore quelques semaines. Mais il était visiblement écrit que le sprint allait porter le sceau transalpin à Tokyo. Quelques jours après la victoire tonitruante de Marcell Jacobs sur 100m, les Italiens ont ainsi doublé la mise en remontant la Grande Bretagne dans une dernière droite folle pour l'emporter sur le fil.

En 37''50, Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu et Filippo Tortu ont été chercher un titre olympique. Leur première médaille d'or aux Jeux dans ce relais 4x100 m. Leur première breloque olympique depuis 1948 ! Une autre époque. Pour s'offrir ce rêve éveillé, ils ont devancé les Britanniques (37''51) d'un centième et le Canada d'Andre de Grasse (37''70). L'athlétisme italien continue ainsi sa belle moisson avec 5 titres olympiques, autant que les Etats-Unis pour l'instant, après le sauteur en hauteur Gianmarco Tamberi, les marcheurs Antonella Palmisiano et Massimo Stano (sur 20 km tous les deux) et donc leur sprinteur phare Lamont Marcell Jacobs.

Un finish à couper le souffle : revivez un 4x100 de légende

De Grasse s'offre le bronze

Quelques semaines après avoir vu les Italiens ruiner leurs rêves à Wembley en finale de l'Euro 2020, les Britanniques ont encore été frustrés par les Azzurri. Sur la lancée de son sacre, Marcell Jacobs a été précieux pour replacer l'Italie lors du deuxième relais. Mais Filippo Tortu a aussi une grande part dans ce sacre venu d'ailleurs. Deuxième au moment de récupérer le témoin, le premier Italien à passer sous les 10 secondes (en juin 2018 en 9''99) a signé un ligne droite grandiose pour rattraper Nethaneel Mitchell-Blake et le sauter sur la ligne.

En l'absence des Etats-Unis qui n'ont pas passé les séries, les Britanniques prennent une petite claque avec cette médaille d'argent. Derrière et alors que les vice-champions olympiques japonais ont manqué leur deuxième transmission, le Canada peut dire merci à Andre de Grasse. Sur le dernier relais, le champion olympique du 200m a remonté deux concurrents (la Chine et la Jamaïque). Et il s'offre ainsi sa troisième médaille au Japon après le bronze du 100 m et le titre du 200 m, sa sixième médaille olympique au total à seulement 26 ans.

(Avec AFP)

