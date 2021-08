Ce fut monumental. Un duel immense et déjà inoubliable. Une course inimaginable et insensée. Un séisme dans l'histoire du 400 m haies et de l'athlétisme. Karsten Warholm a résisté jusqu'au bout à Rai Benjamin au terme d'une dernière ligne droite insoutenable. On pensait assister à un record du monde. Songez que Warholm l'a explosé (45"94) en devenant le premier homme à descendre sous les 46 secondes sur 400m haies, mais l'Américain, médaille d'argent en 46"17, a lui aussi mis une claque à l'ancienne marque de référence (46"70) qu'a tutoyée le Brésilien Alison Dos Santos, médaille de bronze en 46"72.

Vieux de 29 ans (46"78, à Barcelone 1992), l'ancien record mondial de l'Américain Kevin Young, battu en juin par Warholm, n'aurait pas suffi pour monter sur le podium ce mardi... Ce tour de piste restera l'un des grands moments de cette quinzaine olympique et l'une des plus grandes courses de l'histoires des Jeux. Le Norvégien a toujours fait la course en tête mais Benjamin a semblé fondre sur lui avant le dernier obstacle.

Duel de titans, coude-à-coude légendaire

La course, partie sur un rythme effréné avec un départ phénoménal du Norvégien, s'est métamorphosée en duel de titans dans un coude-à-coude déjà légendaire sur la piste supersonique du stade olmpique de Tokyo. Warholm ne s'est pas crispé, il a, au contraire, repoussé ses limites pour s'offrir l'or. Il confirme ainsi sa mainmise totale sur le 400 m haies. Double champion du monde en 2017 et 2019, le Norvégien de 25 ans a désormais tout gagné sur cette épreuve puisqu'il possède également le titre européen (2018).

