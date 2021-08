L'image a fait le tour du monde. On peut même d'ores et déjà dire qu'elle restera comme l'une des plus marquantes de cette édition des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après avoir disputé un concours de saut en hauteur de très haute volée, dimanche, Gianmarco Tamberi et Mutaz Essa Barshim se sont retrouvés face à face pour s'adjuger la médaille d'or. Mais aucun n'est parvenu à franchir la barre fixée à 2m39.

Pour les départager, un officiel s'est dirigé vers les deux hommes pour comprendre leur souhait : disputer des barrages ou partager la médaille d'or. "C'est possible d'avoir deux médailles d'or ?", a rapidement interrogé le Qatari. Réponse affirmative. ll n'en fallait pas plus. Les deux concurrents sur la piste, mais aussi amis dans la vie, tombent alors dans les bras. Puis Barshim confirme à l'officiel que le concours est terminé. La magie des Jeux, l'émotion d'une vie.

La superbe image : inséparables sur la hauteur, Tamberi et Barshim décident de partager l'or

Regardez-moi cette médaille comme elle est belle !

Au lendemain de ce moment si singulier, l'Italien a accepté de revenir sur les motivations de cette décision. "Ce n'est pas un secret, nous sommes de grands amis, a-t-il expliqué à la Rai. On était vraiment au bout de nos forces après le concours, qui avait été exceptionnel et très long. Le continuer, c’était le gâcher. C’était peut-être l’un des plus grands des JO. Ne pas lui donner l’or, c’était enlever son rêve. Et je pense que c'était pareil pour lui."

Sur le podium, les deux hommes se sont d'ailleurs remis mutuellement la médaille, bravant un protocole qui, à ce moment précis, n'était pas vraiment leur priorité. "Deux gagnants, c'est encore mieux qu'un, a poursuivi l'Italien. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je partage cette victoire avec un athlète qui a connu les mêmes galères que moi. Si j'aurais pu choisir avec qui la partager, c'était lui." Toujours sur un nuage ce lundi, "Gimbo" Tamberi a confié qu'il ne souhaitait pas aller "dormir", dimanche soir, par peur "de se réveiller de ce rêve".

"Quand je me suis vraiment rendu compte que j’avais gagné, j’ai perdu le contrôle de mon corps. J’ai eu comme des convulsions, je ne sentais plus rien. C'est un sentiment incroyable, je le souhaite à tout le monde", a-t-il ajouté, les yeux illuminés et tout sourire. Avant de conclure : "Maintenant, regardez-moi cette médaille comme elle est belle !"

