La légende de la course à pied Kenenisa Bekele n'a pas pris part samedi à la course de sélection éthiopienne pour le marathon des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-9 août), laissant planer le doute sur sa participation.

Sur un parcours de 35 km autour de Sebeta, à une dizaine de kilomètres de la capitale Addis Abeba, le dernier vainqueur du marathon de Londres Shura Kitata a remporté la course de sélection en 1h45'55", devant le champion du monde Lelisa Desisa (à 20 secondes) et Sisay Lemma, 3e à Londres en 2020 (à 23 secondes), a annoncé la fédération éthiopienne sur ses réseaux sociaux.

Initialement attendu, Kenenisa Bekele, triple champion olympique sur la piste (10 000 m en 2004, doublé 5 000-10 000 m en 2008) et 2e performeur de l'histoire sur marathon, n'a pas pris le départ, contestant le mode de sélection et laissant planer le doute sur sa participation aux Jeux olympiques (trois places par pays par discipline).

Froid, altitude et distance en cause

"Bekele a refusé de courir parce qu'il faisait froid, que la course avait lieu en altitude (à 2 356 m), et seulement sur 35 km, ce sont des conditions mauvaises pour lui, qui est très léger, et qui n'auront rien à voir avec celles de Tokyo", a expliqué à l'AFP son agent Jos Hermens.

"La meilleure équipe c'est clairement avec Kenenisa Bekele. Il sera prêt, il est en bonne forme. Je n'ai rien contre les athlètes qui ont participé samedi mais je pense qu'il faut privilégier (dans la sélection) Bekele à Lemma, qui avait terminé près de 2 minutes derrière lui à Berlin en 2019", lorsque Bekele avait frôlé le record du monde (2h01'41"), Lemma terminant 3e en 2h03'36".

Espoir d'un duel au sommet face à Kipchoge

Bien qu'il n'a pas participé à la course de samedi, Bekele peut encore être repêché par la fédération éthiopienne, si elle le souhaite dans sa sélection, qui doit être entérinée par le Comité olympique éthiopien.

L'Ethiopien est attendu à Tokyo pour un duel de légendes contre le champion olympique en titre et recordman du monde kényan Eliud Kipchoge. Tigist Girma (1h49'23") a elle remporté la course féminine devant Birhane Dibaba (à 22 seconds) et Rosa Dereje Bekele (à 53 secondes).

