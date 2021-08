1500 m : Azeddine, seul Français en demie

Un sur trois. C'est le bilan des Français en série du 1 500 m cette nuit à Tokyo. Seul Azeddine Habz, pourtant plus mauvais temps du trio mais cinquième de sa série, est passé en 3'41"24 soit le 22e temps des 24 qualifiés. Très loin des 3'36"00 du Belge Ismaël Debjani, temps de référence. C'est fini en revanche pour les deux autres Tricolores : Baptiste Mischler (3'37"53) qui a craqué dans la dernière ligne droite et Alexis Miellet (3'41"23). "C'était un tempo bizarre, je pensais être réveillé, a réagi Mischler au micro de nos confrères de France TV. Il m'a manqué la dernière ligne droite. Au moins, j'aurais essayé." Ces séries ont fait des victimes prestigieuses en la personne de Marcin Lewandowski, vrai client à la victoire finale, qui a chuté et fait un trait sur ses ambitions olympiques, mais surtout Soufiane El Bakkali, contraint à l'abandon quelques heures seulement après son sacre sur le 3 000 m steeple.

Tokyo 2020 Menacée par le Bélarus, la sprinteuse Tsimanouskaya obtient un visa polonais IL Y A 6 HEURES

Triple saut : Ca passe pour Raffin, pas pour Compaoré ni pour Pontvianne

Un sur trois là-aussi. Avec un saut à 16,83 m, la plus faible marque des qualifiés, Melvin Raffin sera présent en finale du triple saut. Ce ne sera pas le cas de Benjamin Compaore (16,59 m) ni de Jean-Marc Pontvianne qui a mordu ses trois essais. "C'est une grosse déception parce qu'on était trois, a réagi Benjamin Compaoré sur France TV. On sait que c'est difficile aux JO, on n'a pas d'excuse à chercher. Je suis fier de Melvin parce qu'il est jeune. Il faut qu'il aille chercher un truc en finale." Ce sera compliqué, même en l'absence de Christian Taylor, blessé, d'aller chercher le podium face au Portugais Pedro Pichardo (17,71 m), au Turc Necati Er (17,13 m) ou au Cubain Cristian Napoles (17,09 m). Le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango, grand favori, s'est lui fait très peur lors des qualifications du triple saut en prenant la 12e et dernière place qualificative (16,83 m).

Raffin, qualifié pour la finale du triple saut Crédit: Getty Images

400 m : Miller-Uibo sans rivale, Brossier en demie

La Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo, championne olympique en titre du 400 m, a finalement décidé de s'aligner sur le tour de piste mardi, et tentera donc le doublé 200 et 400 m à Tokyo. Après avoir entretenu le suspense sur sa participation, Miller-Uibo s'est finalement présentée au départ des séries mardi matin pour une qualification très facile en 50"50. La star américaine Allyson Felix, qui vise un 10e podium olympique en carrière, un record chez les femmes, a débuté ses 5e JO avec une victoire facile en 50"84. Ça passe aussi pour Amandine Brossier (51"65), deuxième de sa série. "Ça me fait plaisir, je me sentais bien, a-t-elle réagi. Il va falloir accélérer en demie."

Tokyo 2020 Jacobs-Tamberi, la folle embrassade des deux Italiens en pleine interview ! IL Y A 9 HEURES