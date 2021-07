Tokyo 2020

C'est le coup de chaud que l'on n'attendait pas. Et lui non plus. Trayvon Bromell s'est fait une belle frayeur samedi pour son entrée en lice sur le stade olympique de Tokyo. Pire temps de réaction au départ (161 centièmes), 10''05 à l'arrivée, Bromell n'a pu faire mieux que quatrième dans une série qu'il n'a jamais maitrisée. Heureusement pour lui, son chrono, modeste à son échelle de meilleur performeur mondial de l'année (9''7), l'a mis à l'abri. Mais celui-ci est relatif. Il faudra faire mieux, dimanche. Là, plus de droit à l'erreur et à la nervosité.

Jimmy Vicaut a couru un peu moins vite que Bromell mais, en 10''07, il a signé son meilleur chrono de la saison et le Français s'est qualifié directement pour le rendez-vous de dimanche. Il s'est classé deuxième de la première série, derrière Ronnie Baker (10''03). Le meilleur temps du premier tour du 100 mètres est signé Andre de Grasse. Au couloir 8, il na pas lâché grand chose et toisé ses concurrents. A l'arrivée, un 9''90 et un meilleur temps de la saison.

