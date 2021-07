Tokyo 2020

Le relais 4x400 m mixte des Etats-Unis, disqualifié vendredi lors des séries pour un passage hors zone, a été repêché après examen de l'appel intenté par la Fédération américaine d'athlétisme, a annoncé l'instance samedi.

Les Américains avaient fait appel de la décision du jury en arguant que les officiels avaient mal positionné sur la piste la deuxième relayeuse Lynna Irby. Ménagée vendredi, la star Allyson Felix, l'athlète féminine la plus médaillée des JO (9 podiums dont 6 titres) à égalité avec Merlene Ottey, aura ainsi l'occasion de la dépasser dès la finale prévue samedi et de rejoindre la légende Carl Lewis (10 médailles dont 9 titres). Felix doit également disputer le 400 m et le relais 4x400 m femmes.

