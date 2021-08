Tokyo 2020

Les Etats-Unis ont beau avoir remporté l’or quinze fois sur le relais 4x100m, ils ne verront même pas la finale à Tokyo. Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker et Cravon Gillespie n’ont pu faire mieux que sixièmes de leur série, en 38"10, soit le huitième chrono du jour. Forcément une déception, au milieu de Jeux moroses pour le sprint américain. Et cela n’a pas plu à la légende Carl Lewis, qui s’en est pris au relais américain sur Twitter.

"L’équipe des Etats-Unis a eu tout faux sur le relais, a écrit le nonuple médaillé d’or aux JO, titré deux fois sur 4x100, en 1984 et 1992. Les passages ont été mauvais [...], et il était clair qu’il n’y avait aucun leadership. C’était une honte totale, et c’est complètement inacceptable pour une équipe des États-Unis de faire pire que des enfants de l’AAU [l'Union des athlètes amateur, ndlr] que j’ai vus."

Voilà qui ne va pas réconforter le relais américain, qui vit une période morose malgré son histoire riche. Les Américains n’ont plus décroché l’or sur l’épreuve depuis l’olympiade de Sydney, en 2000. Privés de leur médaille d’argent obtenue en 2012 après la suspension de Tyson Gay pour dopage, disqualifiés pour faux départ en 2016, ils ne verront cette fois même pas la finale. Une première depuis 2008, à Pékin.

