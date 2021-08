Elaine Thompson-Herah a marqué l'histoire ! Comme à Rio, la Jamaïcaine a encore doublé la mise ! Quelques jours après avoir dominé Shelly-Ann Fraser-Pryce sur 100m pour conserver sa couronne, elle a remis ça sur le 200m. Avec un temps de 21''53 - soit le deuxième chrono le plus rapide de l'histoire -, elle a devancé la Namibienne Christine Mboma (21''81) et l'Américaine Gabrielle Thomas (21''87). Shelly-Ann Fraser-Pryce n'échouant qu'à une décevante quatrième place.

En signant deux doublés de rang aux Jeux sur 100m et 200m, Elaine Thomson écrit tout simplement sa légende. Elle est la première femme à réaliser un tel enchaînement aux Jeux Olympiques. Et en améliorant son meilleur temps en carrière, elle s'est approchée du record du monde de la distance, le 21"34 de Florence Griffith-Joyner en 1988 qui paraît de moins en moins intouchable. C'est bien elle la reine de ces Jeux sur les tartans. Il n'y a pas de discussion possible.

Tokyo 2020 Record du monde à la perche effleuré : Armand Duplantis manque d'un rien les 6,19m IL Y A UNE HEURE

Après le 100m, le 200m : le sacre de Thompson-Herah en vidéo

Fraser-Pryce a craqué

Avec cette nouvelle performance hallucinante, Thompson, gênée par des douleurs récurrentes aux tendons d'Achille ces dernières années, marche dans les traces de son compatriote Usain Bolt grâce ce "double doublé" historique. Sa facilité et sa décontraction pour l'emporter dans ces deux finales ont bluffé à Tokyo et illustré sa marge sur ses concurrentes alors que tout le monde se focalisait avant les Jeux sur sa grande rivale Shelly-Ann Fraser-Pryce. Une question s'impose maintenant : à 29 ans, pourrait-elle remettre ça dans trois ans à Paris 2024 ?

De son côté, Shelly-Ann Fraser-Pryce a pris une nouvelle claque ce mardi. Pourtant bien partie et idéalement placée après le virage, la double championne olympique du 100 m (2008 et 2012) a craqué dans les 50 dernières mètres. Laissant filer le podium au profit de la sensation namibienne Christine Mboma et de l'Américaine Gabrielle Thomas. A 18 ans, Mboma ne court le 200 m que depuis deux mois, étant privée du 400 m à cause du règlement sur l'hyperandrogénie.

Tokyo 2020 La belle image : Duplantis tombe dans les bras de Lavillenie IL Y A UNE HEURE