Yohann Diniz est décidément maudit aux JO. Cinq ans après le cauchemar de Rio, le Français espérait remporter l'or au Japon, pour le dernier 50km marche de l'histoire des Jeux. Mais, après environ 2h15 de course, le champion du monde 2017 a été contraint à l'abandon après une course chaotique vendredi matin. A 43 ans, sa dernière chance de médaille olympique s'est envolée.

Diniz était pourtant bien parti. Mais, alors qu'il était quasiment en tête de la course, le Français de 43 ans a d'abord été retardé par un passage aux toilettes. Dans la chaleur tokyoïte, le Tricolore est ressorti loin, très loin des meilleurs. La remontée a débuté, et Diniz a donné, un court moment, l'impression de pouvoir revenir. On l'a vu, plusieurs kilomètres durant, dans le sillage du peloton de tête, sans pouvoir accrocher le wagon cependant.

Tokyo 2020 Cinq ans après Rio, un nouveau cauchemar : la détresse de Diniz, contraint à l'abandon IL Y A UNE HEURE

Cinq ans après Rio, un nouveau cauchemar : la détresse de Diniz, contraint à l'abandon

Il a foncé droit sur les tables de ravitaillement

Les choses ont fini par se gâter. Dans sa bulle, le Français a perdu toute sa lucidité. On l'a vu, d'abord, manquer son ravitaillement, alors qu'il était complètement seul, ce qui a occasionné un autre arrêt. Quelques minutes plus tard, alors qu'il semblait plus proche que jamais de revenir sur les meilleurs, Diniz a foncé... droit sur les tables de ravitallement, gêné par les autres concurrents.

Le recordman du monde s'est arrêté une nouvelle fois ensuite, juste devant ses entraîneurs, qui l'ont poussé à repartir. Mais la sentence est tombée quasiment dans la foulée : arrêté sur le côté, caché sous sa casquette, Diniz a fini par faire une croix sur son rêve de médaille.

Alors que le 50km marche sera retiré du programme en 2024, Diniz achève son épopée olympique sur un nouveau crève-coeur. A Pékin, en 2008, il avait abandonné au trentième kilomètre. Quatre ans plus tard, à Londres, une chute l'avait privé de tout espoir de médaille. Sa malchance a culminé à Rio, en 2016 : pris par d'insoutenables problèmes gastriques, il s'était écroulé plusieurs fois avant de repartir, terminant finalement 8e. Il faudra désormais ajouter Tokyo à cette terrible liste.

Tokyo 2020 Mayer : "Cette médaille d’argent a vraiment un goût d’or" IL Y A 9 HEURES