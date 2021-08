Tokyo 2020

L'Ougandais Joshua Cheptegei a décroché à 24 ans le premier titre olympique de sa carrière en remportant vendredi le 5.000 m des Jeux de Tokyo. Cheptegei, détenteur du record du monde et grand favori de ce 5.000 m, a devancé avec un chrono de 12 min 58 sec 15/100e le Canadien Mohammed Ahmed, 2e (12:58.61), et l'Américain Paul Chelimo, 3e (12:59.05), tandis que l'Espagnol Mohamed Katir, présenté comme le rival le plus sérieux de Cheptegei, a dû se contenter de la 8e place (13:06.60)

Cheptegei s'est offert l'or en accélérant à un tour de l'arrivée. Il remporte son premier titre olympique, une semaine après sa 2e place sur 10.000 m. Il avait battu le record du monde de la légende éthiopienne Kenenisa Bekele sur 5.000 m le 14 août 2020 à Monaco en 12 min 35 sec 36. Il avait fait de même sur 10.000 m en octobre 2020.

C'est déjà la 4e médaille de l'Ouganda à Tokyo après le titre de Peruth Chemutai sur 3.000 m steeple féminin, l'argent de Cheptegei et le bronze de Jacob Kiplimo sur 10.000 m Le Français Jimmy Gressier, 24 ans, a terminé à la 13e place (13:11.33).

