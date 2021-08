Athlétisme

Tokyo 2020 - Karsten Warholm pulvérise le record du monde du 400m haies : la course en vidéo

TOKYO 2020 - Ils sont deux à être passés sous la marque de ce record du monde sur 400m haies. Karsten Warholm et Kai Benjamin se sont livrés une lutte sans merci jusqu'au bout. Le Norvégien, en 45''94, rafle l'or et devient le premier coureur à passer sous la barre des 46 secondes. Revivez la course en vidéo.

00:01:11, il y a 11 minutes