Tokyo 2020

Neeraj Chopra est le premier Indien champion olympique d'athlétisme. Avec 87,58 m dès son premier essai, Chopra a devancé les Tchèques Jakub Vadlejch (86,67 m) et Vitezslav Vesely (85,44 m). Chopra offre donc au deuxième pays le plus peuplé du monde sa première médaille d'or en athlétisme, et la dixième de son histoire tous sports confondus.

L'Inde, présente sans discontinuer aux Jeux olympiques d'été depuis 1920, après un premier passage en 1900, à Paris, est surtout connue pour être la meilleure nation en hockey sur gazon, où elle glané huit médailles d'or. Elle compte également un titre olympique au tir à la carabine à 10 m, par Abhinav Bindra en 2008 à Pékin.

Deux argent

En athlétisme, l'Inde avait auparavant décroché deux médailles d'argent, par le même homme, Norman Pritchard, l'Indien d'origine britannique, sur le 200 m et le 200 m haies des Jeux de Paris en 1900.

Chopra, 23 ans, avait porté le record d'Inde à 88,07 m en mars dernier, et comptait à son palmarès l'or décroché aux Mondiaux juniors de Bydgoszcz (Pologne) en 2016, ainsi qu'une victoire aux Jeux du Commonwealth en 2017. L'Allemand Johannes Vetter, champion du monde 2017 et médaillé de bronze en 2019, a complètement raté son concours. Il en était pourtant le grand favori après avoir tutoyé le record du monde (98,48 m par Jan Zelezny en 1996) lors des deux dernières saisons. Après un premier lancer à 82,52 m, Vetter a glissé lors de son second et a été incapable d'améliorer sa marque.

