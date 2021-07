Miracle pour Bosse, Tual intéressant

Pierre-Ambroise Bosse s'en sort très bien ! Champion du monde à Londres en 2017, le Français peine à retrouver son meilleur niveau depuis son sacre et il a payé très cher son manque de compétition récent. Alors qu'il avait pris la course en main dans sa série et qu'il avait mené tout du long, le Tricolore a totalement coincé dans la dernière ligne droite et a dû se contenter de la 6e place de sa série. Il a fallu attendre la toute dernière série pour que Bosse soit finalement sauvé avec une qualification au temps (1'45''97).

De la 1re à la 6e place : Bosse dégringole dans la dernière ligne droite

Tokyo 2020 De la 1re à la 6e place : Bosse dégringole dans la dernière ligne droite IL Y A UNE HEURE

Un autre Français verra lui les demi-finales puisque Gabriel Tual est parvenu à prendre la 3e place de sa série, une place directement qualificative. En revanche, pas de qualification pour Benjamin Robert, seulement 5e de sa série en 1'47''12. Parmi les favoris, grosse impression laissée par le Kényan Ferguson Cheruiyot Rotich, vainqueur de sa série en 1'43''75.

Pas de souci pour les favorites du 400m haies

Attendues dans un duel pour la médaille d’or, les Américaines Sydney McLaughlin et Dalilah Muhammad ont tranquillement dominé leur série pour leur entrée en lice sur le 400m haies. McLaughlin n’a pas forcé pour s’imposer en 54’’65, à près de trois secondes de son record du monde établi en juin, alors que sa compatriote a été plus rapide, gagnant en 53’’97, le meilleur temps des séries. A noter également la qualification tranquille de l’outsider néerlandaise Femke Bol (54’’43).

Tokyo 2020 Les qualifications de la perche EN DIRECT VIDEO IL Y A UNE HEURE