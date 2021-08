Athlétisme

Tokyo 2020 - Pour finir avec son ami sur le podium du marathon, Nageeye pousse Abdi à se dépasser

TOKYO 2020 - L'un est néerlandais. L'autre est belge. Mais tous deux sont nés en Somalie. Et sont amis. Alors, lorsque le premier, Abdi Nageeye, s'apprêtait à passer la ligne d'arrivée du marathon à la 2e place et qu'il a vu Bashir Abdi en difficulté pour conserver le 3e rang, il n'a pas hésité à jeter un regard derrière lui et l'encourager. C'est l'une des belles images de cette dernière journée.

