Tokyo 2020

Le tour de piste n'a pas sacré une reine. Mais deux. Comme à Rio, Shaunae Miller-Uibo a franchi la ligne devant toutes les autres concurrentes. Et, cette fois, elle n'a pas eu besoin de se jeter sur la ligne. Parce que cette fois, le Bahaméenne a dominé de la tête et des épaules le 400 mètres.

Un temps canon, 48"36, qui flirte avec le record olympique de Marie-Josée Pérec, lors de la finale d'Atlanta (48"25) et qui n'est autre que le 10e chrono de l'histoire. Derrière la recordman des Amériques, Marileidy Paulino a pris l'argent (49"20), juste devant l'autre reine du jour, Allyson Felix.

Auteure d'une dernière ligne droite de feu, l'Américaine est venue accrocher le bronze en 49"46. Sa première médaille de ce métal. La dixième au total en cinq participations, ce qui fait d'elle l'athlète féminine la plus décorée de l'histoire devant Merlene Ottey et l'égale de Carl Lewis, lui aussi dix breloques autour du coup. Seul Paavo Nurmi est devant (12). La onzième, c'est peut-être pour samedi et la finale du 4x400...

Miller intouchable, Felix et son finish de feu : la dernière ligne droite du 400m en vidéo

