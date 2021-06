Shelly-Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson-Herah ont atteint sans difficulté les demi-finales du 100 mètres lors des Championnats de Jamaïque, qualificatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo jeudi à Kingston, où trois sprinteuses sont déjà passées sous les 11 secondes. Shelly-Ann Fraser-Pryce, double médaillée d'or olympique sur la distance (2008 et 2012), et deuxième meilleure performeuse de l'histoire en 10"63 début juin, a passé sans encombre l'obstacle des séries en 10"97 (vent : +1,1 m/s).

Elaine Thompson-Herah, la championne olympique en titre, a couru un centième plus vite (vent: +1,0 m/s). La meilleure performance des séries (10"91, +0,4 m/s) a été réalisée par Shericka Jackson médaillée de bronze sur 400 mètres à Rio en 2016 tandis que Briana Williams a terminé en 11 secondes (vent: +0,5 m/s).

Dans les séries masculines, le champion du monde 2011 Yohan Blake a été le plus rapide en 10"03 secondes.

