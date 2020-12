Le champion d'Europe français du 10.000 m Morhad Amdouni a remporté le 10 km de Barcelone jeudi, en 27'42", et est ainsi devenu le deuxième meilleur performeur français de l'histoire sur la distance sur route. Amdouni a terminé la course à la première place devant l'Espagnol Carlos Mayo en 28'06" et son compatriote français Jimmy Gressier, troisième en 28'13".