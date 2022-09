Ils ont remis ça ! Hugo Boucheron et Matthieu Androdias, qui avaient obtenu l'or olympique à Tokyo, ont remporté dimanche les Mondiaux d'aviron en deux de couple, devant des duos espagnols et australiens, à Racice (République tchèque). Les Français, qui avaient fait l'impasse sur les Championnats d'Europe de Munich mi-août, ont pris d'emblée la tête de la course, s'imposant en 6 min 9 sec 34/100.

Le duo français, parti depuis la ligne d'eau numéro 4, n'a laissé aucune chance à ses adversaires en accentuant progressivement son avance. Les Espagnols Aleix Garcia Pujolar et Rodrigo Conde Romero, qui sont passés en troisième position à chaque intermédiaire, sont parvenus à décrocher la deuxième place en fin de course aux dépens des Australiens David Bartholot et Caleb Antill.

La paire tricolore s'était hissée en finale après avoir remporté facilement sa série en demi-finale vendredi en 6 min 12 sec 43/100, devant les Grecs Ioannis Kalandaridis et Athanasios Palaiopanos, qui ont terminé à la sixième et dernière place dimanche.

Déjà champions du monde en deux de couple en 2018 à Plovdiv, en Bulgarie, Boucheron et Androdias ont également été sacrés champions d'Europe la même année à Glasgow puis en 2021 à Varèse, en Italie.

