Elles étaient venues pour l'or, mais les Britanniques ont étrillé la concurrence dimanche à Munich. Le duo de couple poids léger français, composé de Claire Bové et Laura Tarantola, doit se consoler avec l'argent, comme à Tokyo il y a un an. Cette fois, le duo tricolore l'a emporté sur les Italiennes (Rodini et Cesarini), championnes olympiques et troisièmes à près de dix secondes (9''95) des Britanniques. Emily Craig et Imogen Grant ont parfaitement géré leur course, déposant progressivement des Irlandaises parties de bonne heure, avant de couper la ligne avec plus de cinq secondes d'avance (5''51) sur les Françaises.

Ad

Aviron Après l'argent olympique, Bové et Tarantola rêvent d'or à Munich IL Y A 21 HEURES

Le binôme tricolore bute une nouvelle fois sur la Grande-Bretagne, déjà vainqueure de la Coupe du monde à Lucerne (Suisse) devant les Bleues, le mois dernier. Prochaine échéance, les Mondiaux en République Tchèque, prévus dans un mois (du 18 au 25 septembre). L'occasion de boucher l'écart sur l'embarcation championne d'Europe.

Aviron "Grâce à lui, nous pouvons vivre" : Face à la guerre en Ukraine, deux rameurs rivaux mais amis 10/08/2022 À 22:00