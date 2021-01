"Nous sommes dévastés par le décès d'"Hank"Aaron, l'un des plus grands joueurs et l'une des plus grandes personnes de l'histoire de notre jeu", a déclaré la MLB dans un communiqué. "Hank" Aaron, joueur afro-américain qui marchait dans les pas du précurseur Jackie Robinson, avait été la victime d'un mouvement de haine raciste à mesure qu'il s'approchait du record de home runs de Babe Ruth, icône blanche des Red Sox de Boston puis des Yankees de New York de 1914 à 1934. Barry Bonds l'a ensuite dépassé à son tour en 2007 mais ce dernier a été suspecté d'utiliser des produits dopants.