Le début de saison de la Ligue majeure de baseball repoussé

La Ligue majeure de baseball a décidé de reporter, pour deux semaines au moins, le début de la saison 2020, en raison de "l'urgence nationale" provoquée par la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé jeudi son commissaire Rob Manfred. Le prochain exercice devait débuter le 26 mars. La MLB a également suspendu les matches de présaison devant servir de préparation.

"Cette mesure est prise dans l'intérêt de la sécurité et du bien-être de nos joueurs, de nos clubs et de nos millions de fans fidèles", a déclaré Manfred, précisant que cette décision avait été prise après consultation entre les 30 franchises et le syndicat des joueurs (MLB Players Association). "La MLB continuera de suivre l'évolution des événements d'ici au début de la saison. Des conseils concernant les actions quotidiennes et les entraînements seront transmis aux clubs dans les prochains jours", a-t-il ajouté.

La MLB est la quatrième ligue sportive professionnelle américaine à modifier le cours de sa saison, après la NBA (basket), la MLS (football) et la NHL (hockey sur glace) qui ont elles chacune décidé de suspendre la leur en court. La NFL, de football américain, plus puissante et populaire, n'est pour l'heure pas concernée par les conséquences du coronavirus, sa saison étant censée débuter en septembre.