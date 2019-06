Après la NBA et la NFL, la MLB. Londres accueillera deux matches de saison régulière de MLB a annoncé la Ligue majeure de baseball vendredi. Ces deux rencontres opposeront les Saint-Louis Cardinals et les Chicago Cubs les 13 et 14 juin 2020 au London Stadium, inauguré pour les Jeux olympiques 2012 de Londres.

Il s'agira de la deuxième incursion du baseball professionnel en Grande-Bretagne. Les premiers matches de saison régulière jamais organisés en Europe, entre les Boston Red Sox et les New York Yankees, auront lieu les 29 et 30 juin à Londres.