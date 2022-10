La nouvelle est terrible pour Brittney Griner. Ce mardi, la basketteuse américaine, condamnée en Russie à neuf ans de prison pour trafic de cannabis, a décidé de maintenir son verdict et ne pas réduire sa peine. La déclaration a été faite par la juge Elena Vorontsova, tout en précisant que la justice va tenir compte des mois déjà passés en prison par Mme Griner, incarcérée depuis mars, et comptabiliser chaque jour de cette détention comme un jour et demi.

Ad

Plus d'infos à suivre...

NBA "Résister aux sirènes de l'argent" : Parker regrette les départs précoces en NBA IL Y A UNE HEURE

NBA Harden lance enfin les Sixers, Morant s'occupe des Nets IL Y A 8 HEURES